DELTA LIMITARÁ ASSENTOS E BLOQUEARÁ ASSENTOS DO MEIO ATÉ SETEMBRO

Os assentos intermediários aparecem como “indisponíveis ou não atribuíveis” na reserva.

By Kristi Palma.

A Delta Air Lines continuará limitando os assentos e bloqueando os assentos do meio até setembro, em um esforço para “criar mais espaço para viagens mais seguras” neste verão durante a pandemia de coronavírus, anunciou quarta-feira a companhia aérea de Atlanta.

A decisão chega quando as viagens aéreas se intensificam lentamente. A Administração de Segurança dos Transportes realizou a triagem de 353.261 viajantes em 1º de junho, o maior número desde a crise da saúde pública em março – mas ainda assim um declínio severo em relação à triagem na mesma data do ano passado, que totalizou 2.499.002.

Quando os viajantes reservam um assento Delta até 30 de setembro, os assentos do meio aparecem como “indisponíveis ou não atribuíveis”, de acordo com um comunicado à imprensa. A empresa observou que também está bloqueando a seleção de alguns assentos de corredor em aviões com configurações de assentos 2 × 2.

A companhia também reduziu o número de passageiros a bordo de seus aviões limitando os assentos em 50% na Primeira Classe, 60% na Cabine Principal, Delta Comfort + e Delta Premium Select e 75% no Delta One até 30 de setembro.

“Nas rotas em que o aumento da demanda de clientes está aproximando as cargas de voo de nossos limites, procuraremos oportunidades de aumentar o tamanho para um tipo de aeronave maior ou adicionar mais aeronaves”, escreveram as autoridades no comunicado.

“Reduzir o número geral de clientes em todas as aeronaves da frota é uma das etapas mais importantes que podemos tomar para garantir uma experiência segura para nossos clientes e pessoal”, disse Bill Lentsch, diretor de experiência do cliente da Delta, em um comunicado à imprensa. . “A Delta está oferecendo os mais altos padrões de segurança e limpeza, por isso estamos prontos para os clientes quando eles estiverem prontos para voar novamente”.

A Delta estendeu sua isenção de taxa de alteração para novos voos comprados até 30 de junho, o que significa que os passageiros podem alterar seus planos sem pagar uma taxa dentro de um ano a partir da data da compra.

Os viajantes podem ler mais sobre atualizações e práticas aprimoradas de limpeza na Delta no comunicado à imprensa.

Em maio, a Delta suspendeu temporariamente o serviço em dois aeroportos da Nova Inglaterra – T.F. Green International Airport em Warwick, R.I., e Manchester-Boston Regional Airport em Manchester, N.H. – para consolidar operações enquanto o tráfego de clientes é baixo.

