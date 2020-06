PLANO DETALHADO PARA REABERTURA: O GOVERNADOR BAKER REVELA ROTEIRO PARA LEVAR MASSACHUSETTS DE VOLTA AO TRABALHO

Espera-se que cada uma das quatro fases dure pelo menos três semanas

Por: WCVB-5

Atualizado: 10:42 PM EDT 18 de maio de 2020

BOSTON –

Quase dois meses depois que o estado ordenou que muitas empresas fechassem ou alterassem drasticamente suas operações na tentativa de impedir a disseminação do coronavírus, o governador Charlie Baker revelou os detalhes de seu “roteiro” para reiniciar a economia de Massachusetts.

Baker declarou inicialmente um estado de emergência em 10 de março. Sua ordem para fechar negócios não essenciais foi emitida inicialmente em 23 de março e prorrogada duas vezes.

O plano que está sendo anunciado na segunda-feira é o resultado do trabalho de um Conselho Consultivo de Reabertura que Baker criou em 28 de abril. O conselho era formado por funcionários estaduais, líderes municipais e líderes empresariais selecionados.

Os membros do conselho tiveram cerca de três semanas para definir cada estágio do plano de reabertura, elaborar orientações para a operação segura de indústrias individuais e definir parâmetros para métricas de saúde pública que sinalizarão quando for seguro passar de uma fase do plano para a seguinte.

O plano de Baker também inclui metas agressivas para aumentar os testes. O plano de longo prazo inclui aumentar a capacidade para 45.000 testes por dia até o final de julho e 75.000 por dia até o final de dezembro, disse ele no início deste mês.

Ele disse que os novos alvos criarão o maior programa de testes de coronavírus per capita em qualquer lugar do mundo.

4 FASES:

1. COMEÇAR

2. CUIDADOS

3. VIGILÂNCIA

4. NOVO NORMAL

Cada uma das quatro fases está programada para durar no mínimo três semanas, de acordo com o anúncio, mas pode durar mais tempo. As autoridades também podem optar por voltar para uma fase anterior “se as tendências de dados de saúde pública forem negativas”.

Em 18 de maio, as autoridades estaduais acreditam que estão vendo tendências positivas na taxa de testes COVID-19 positivos e na capacidade de testes. Eles dizem que estão em andamento os recursos de rastreamento de contatos, prontidão do sistema de saúde, reduzindo o número de pacientes hospitalizados e os que morreram com o vírus.

“Não podemos avançar a menos que nos comprometamos a continuar a desacelerar a expansão”, disse Baker durante a introdução de seu anúncio.

FASE 1: COMEÇAR

Para cada uma das três segundas-feiras da Fase 1, indústrias adicionais poderão reabrir, desde que sigam as diretrizes de segurança obrigatórias.

Em 18 de maio, as casas de culto podem abrir, com serviços ao ar livre sendo incentivados. Negócios essenciais, fabricação e construção também podem reabrir. Hospitais e centros de saúde comunitários poderão fornecer cuidados preventivos de alta prioridade, atendimento pediátrico e tratamento para condições de alto risco.

Em 25 de maio, serviços de cuidados pessoais, como cuidados com os cabelos, cuidados com os animais e lavagens de carros são adicionados à lista. Lojas de varejo serão incluídas para realização remota e coleta na calçada. O espaço do laboratório poderá reabrir, assim como o espaço do escritório em qualquer lugar, menos em Boston.

Além disso, naquela segunda-feira: praias, parques, teatros, alguns campos ou quadras esportivas, muitas atividades de aventura ao ar livre, a maioria de pesca, caça e canoagem; jardins ao ar livre, zoológicos, reservas e instalações públicas.

Os prestadores de cuidados de saúde adicionais também poderão retomar o trabalho com atendimento preventivo de alta prioridade, atendimento pediátrico e tratamento para condições de alto risco.

Em 1º de junho, Boston poderá reabrir o espaço para escritórios.

Nenhuma alteração no serviço MBTA está incluída nesta fase do plano de reabertura.

Muitos elementos das medidas preventivas existentes do governador permanecerão em vigor durante a Fase 1. Isso inclui limitar as reuniões a um máximo de 10 pessoas, instando os viajantes a ficarem em quarentena por 14 dias após a chegada a Massachusetts e a hospedagem apenas para trabalhadores essenciais.

Outra mudança notável é que um aviso de permanência em casa será substituído por um aviso de segurança em casa.

As empresas que reabrirem durante esta fase precisarão se certificar de que estão cumprindo os requisitos de segurança estabelecidos pelo Estado. Isso inclui ter um plano nas instalações para lidar com o vírus e cartazes suspensos, que incluem normas e regras de segurança.

MAIS SEGURANÇA EM CASA:

1. Cobrir

2. Lavar

3. Distância

4. Vigilância

De acordo com o novo comunicado, os residentes de Massachusetts são aconselhados a sair de casa apenas para compras, atendimento médico, culto, trabalho permitido e atividades ao ar livre.

Pessoas com mais de 65 anos e pessoas com problemas de saúde subjacentes, com alto risco para o COVID-19, devem continuar em casa, exceto por tarefas essenciais, como ir ao supermercado e atender às necessidades de cuidados de saúde.

Reuniões de mais de 10 pessoas não são permitidas e os moradores ainda precisam cobrir o rosto quando não conseguem manter um metro e meio de distância social em público.

Os pais ainda são aconselhados a limitar as datas de brincadeiras para crianças e atividades de contato próximo, como jogos esportivos, devem ser evitadas.

PADRÕES DE SEGURANÇA:

1. Distanciamento social

2. Protocolos de higiene

3. Pessoal e operações

4. Limpeza e desinfecção

As autoridades estaduais disseram que esses padrões de segurança serão obrigatórios para todas as indústrias autorizadas a reabrir na primeira fase:

Para distanciamento social:

Todas as pessoas, incluindo funcionários, clientes e fornecedores, devem permanecer a pelo menos um metro e meio na maior extensão possível, dentro e fora do local de trabalho.

Estabeleça protocolos para garantir que os funcionários possam praticar o distanciamento social adequado.

Forneça sinalização para distanciamento social seguro.

Exigir revestimentos ou máscaras para todos os funcionários.

Para higiene:

Forneça recursos de lavagem das mãos em todo o local de trabalho.

Garanta a lavagem frequente das mãos pelos funcionários e suprimentos adequados para isso.

Forneça higienização regular de áreas de alto toque, como estações de trabalho, equipamentos, telas, maçanetas e banheiros em todo o local de trabalho.

Para pessoal e operações:

Fornecer treinamento aos funcionários sobre os protocolos de distanciamento social e higiene.

Os funcionários que apresentam sintomas semelhantes ao COVID-19 não se reportam ao trabalho.

Estabeleça um plano para os funcionários ficarem doentes com o COVID-19 no trabalho e um plano de retorno ao trabalho.

Para limpeza e desinfecção:

Estabelecer e manter protocolos de limpeza específicos para os negócios.

Quando um funcionário ativo é diagnosticado com COVID-19, é necessário limpar e desinfetar.

A desinfecção de todas as superfícies comuns deve ocorrer em intervalos adequados ao local de trabalho.

FASE 2: CAUTELOSO

Com início previsto para 8 de junho, a segunda fase do plano de reabertura deverá incluir varejo, restaurantes, hospedagem e serviços pessoais adicionais, como salões de beleza ou spas.

Restrições e limitações de capacidade estarão em vigor para essas empresas. Segundo o anúncio, esses procedimentos começaram a ser desenvolvidos por um grupo de trabalho de restaurante e hospitalidade na semana passada.

Áreas de recreação ao ar livre, como acampamentos, playgrounds, decks de spray, piscinas comunitárias, todos os campos esportivos também poderão reabrir. Os esportes para jovens também teriam permissão para retomar “de forma limitada”.

Em alguns dias, os acampamentos terão permissão para retomar a operação “em fases”, durante esta fase.

A segunda fase também pode incluir orientações atualizadas para os negócios incluídos na Fase 1, informou o governo.

Durante esta fase, os prestadores de serviços médicos começarão a ter permissão para administrar serviços como limpeza dentária e procedimentos eletivos.

As instituições de ensino superior terão que desenvolver seus próprios planos para as Fases 2 e 3, embora o governador Baker tenha sugerido que “provavelmente envolverá uma combinação de aprendizado presencial e remoto para permitir o distanciamento social no campus”.

A maioria dos serviços MBTA será aumentada durante a Fase 2, incluindo ônibus e linhas de trem. As balsas também retomarão alguns serviços. Somente a Linha Azul retomará o serviço completo.

FASE 3: VIGILÂNCIA

Opções adicionais de artes e entretenimento estão listadas para participação no plano de reabertura da Fase 3.

Com início previsto para 29 de junho, a lista incluída no anúncio do governador Baker inclui bares, cassinos, academias de ginástica e museus. Esportes, jogos e torneios para jovens também serão permitidos, embora o tamanho da multidão seja limitado.

A terceira fase também pode incluir orientações atualizadas para os negócios incluídos nas duas fases anteriores, informou o governo.

Os serviços da MBTA retomarão uma programação completa de serviços para 2020, exceto o Commuter Rail, que será modificado com base nos padrões de viagem dos passageiros.

Campos residenciais serão incluídos nesta fase.

Notadamente ausentes dessa fase estão os prestadores de cuidados infantis, que estão programados para serem fechados até 29 de junho, e os programas para jovens. De acordo com o anúncio, os Departamentos de Educação Infantil, Assistência e Saúde Pública ainda estão “desenvolvendo diretrizes que equilibram a necessidade de cuidados infantis com saúde e segurança”.

FASE 4: NOVO NORMAL

Segundo o anúncio do governador Baker, os planos para o “novo normal” incluem permitir a retomada total das atividades de casas de culto, serviços de saúde, recreação ao ar livre e grandes espaços.

As equipes profissionais de esportes e seus estádios não são mencionados especificamente no plano, mas os documentos observam que os oficiais estão considerando regulamentos para esportes sem espectadores.

Detalhes dos planos para o próximo ano escolar também foram deixados para um anúncio futuro.

[PRECISANDO REPARAR SEU CRÉDITO – Brando Credit Consulting – 774 498 0671]