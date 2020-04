O real é a moeda que mais desvalorizou frente ao dólar, no mundo

Com a alta de quase 30% do dólar só no primeiro trimestre de 2020, o real é a moeda com a maior depreciação do câmbio neste ano considerando um grupo com 21 das principais moedas do mundo. A divisa brasileira é seguida no ranking pelo rublo russo, que viu o dólar subir 27% nesse período, e o peso mexicano, com a desvalorização de 26% na taxa de câmbio.



Na outra ponta, estão principalmente moedas fortes como a libra britânica e o euro: nesses três meses, o dólar ficou 5,5% mais barato para os ingleses e 1,3% mais em conta para quem está nos países da zona do euro. Junto ao iene, do Japão, e a libra egípcia, são estas as únicas quatro das 21 moedas consideradas que conseguiram chegar até ao fim de março tendo ficado mais mais fortes em relação à divisa americana.



O dólar está ficando mais caro frente a um grupo grande de moedas do mundo e a crise deflagrada pela epidemia do coronavírus explica uma boa parte o fenômeno. “Em um cenário muito ruim e de grande aversão, as pessoas procuram ativos mais seguros, e é por isso que todos correm para opções como o dólar ou o ouro”, diz o diretor de tesouraria do Travelex Bank, João Manuel Freitas.



O restante da história – que explica não só porque o dólar está subindo no Brasil, mas porque está subindo mais do que nos outros países – passar também pelos problemas domésticos. “O Brasil ainda não definiu totalmente qual será sua política de isolamento contra o coronavírus e já vem de uma economia insegura e de crescimento fraco”, fiz Freitas.