Distanciamento social apresenta desaceleração de Coronavírus, em Massachusetts

As dramáticas medidas de distanciamento social, em Massachusetts, e outros países estão retardando o avanço do coronavírus. É o que mostra as autoridades de saúde pública que sublinham a importância de manter as pessoas em casa, para atenuar o impacto de uma pandemia cada vez mais mortal. E as consequências positivas começam a ser sentidas.



Mesmo enquanto o número de resultados positivos dos testes continua subindo no estado, o ritmo do aumento parece se estabilizar. Da mesma forma, enquanto o número de pacientes com COVID-19 internados no Hospital Geral de Massachusetts continua a aumentar, o avanço tem sido mais gradual nos últimos dias.



"Estamos falando sobre a desaceleração de uma tendência ascendente, mas o perigo é iminente", disse a chefe de doenças infecciosas, Dr. Rochelle Walensky. “Isso nos dá uma razão para ter esperança? Sim. Está na hora de desistir? Absolutamente não", reiterou a doutora.



O fluxo incansável de pontos de dados - infecções, número de testes administrados, mortes, entre outros - pode ser um desafio para os profissionais e modeladores de saúde mais experientes interpretarem. As mortes podem aumentar mesmo em meio ao progresso, porque refletem infecções que ocorreram em dias ou semanas anteriores. Na terça-feira, autoridades de Massachusetts relataram que o número de pessoas que morreram do COVID-19 saltou quase 60% desde segunda-feira.



Talvez o ponto de dados mais intrigante tenha sido a Kinsa, uma empresa que analisa dados de 1 milhão de termômetros inteligentes em residências nos Estados Unidos. Os dados da Kinsa mostraram que, desde que as diretrizes de distanciamento social foram adotadas, as doenças semelhantes à gripe diminuíram em grande parte do país, inclusive em Massachusetts.