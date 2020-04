Psicólogos criam rede de ajuda mental para lidar com a crise gerada pelo Coronavírus

Em meio à avalanche de notícias sobre o avanço do novo coronavírus, o momento é de escuta, apoio, acolhimento e solidariedade. Em todo o Brasil, inciativas desse tipo pipocam a todo instante e formam um poderosa rede de ajuda mental.



Francisco Nogueira faz parte de um grupo de 35 psicólogos e psicanalistas que prestarão atendimento online e gratuito a quem precisar durante todo o período de quarentena e isolamento. As escutas já começaram.



“As duas palavras que mais aparecem são medo e ansiedade. As pessoas estão muito desorganizadas, sofrendo muito, se sentindo muito ameaçadas pela história do vírus, com medo de se contaminar, de perder entes queridos, preocupadas com os pais”, observa o psicanalista criador do projeto.



O papel de Francisco é dar suporte, ouvir e mostrar que existe um fim para o momento em que estamos vivendo. “Uma coisa que eu tenho falado muito é que vai passar, é uma fase, é temporário.”



O acolhimento feito por ele e os outros 34 profissionais começa com o acesso à plataforma Relações Simplificadas, desenvolvida especialmente para este propósito. A pessoa interessada faz um cadastro, agenda com um horário com um profissional e aguarda o contato dele. As conversas acontecem por vídeo-chamada e duram 30 minutos.



Segundo Nogueira, não se trata de terapia online, porém, esses momentos de escuta ajudam quem mais precisa a enfrentar o momento atual, diminuir a solidão e ajeitar os pensamentos e sentimentos internos.



Dessa conversa, pode surgir ou não o encaminhamento para uma terapia ou atendimento psiquiátrico, dependendo do quadro da pessoa. “Um trabalho que eu tenho feito muito nessa escuta é de reconectar a pessoa com coisas boas e recursos que ela tem. Às vezes, nesse desespero, ela esquece e deixa de lado. E isso, de uma certa maneira, traz um certo conforto e uma orientação para ela”, diz.



O número de pessoas que têm buscado por esse tipo de serviço nos últimos dias mostra que eles realmente se fazem necessário nesse momento. Em 72 horas, o site de aconselhamento terapêutico online “A Chave da Questão” bateu quase um milhão de acessos e recebeu cerca de 200 mensagens por minuto.