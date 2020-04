Autoridades alertam para o risco de ladrões tirarem proveito das pessoas que receberão dinheiro do Governo Federal

Em breve, os cheques do pacote de estímulo à economia americana chegarão nas casas dos contribuintes. São bilhões de dólares que ajudarão milhões de famílias, mas é importante que as pessoas tomem precauções, alertam autoridades. E um ex-agente do FBI ressalta que o momento de vulnerabilidade pode servir de oportunidade para criminosos roubarem dinheiro.



"Há um pequeno segmento da nossa sociedade pensando: como posso me infiltrar nisso e pegar o dinheiro de outras pessoas", disse o ex-agente especial do FBI, Michael Tabman.



“Infelizmente, a crise é uma oportunidade para bandidos”, complementa.



Como ex-agente especial encarregado do FBI, isso é algo que Tabman já viu antes, em 2008, quando o presidente George W. Bush assinou o último pacote. Golpistas também estavam no ataque naquela época. A tecnologia percorreu um longo caminho desde então e, de várias maneiras, ficou mais fácil burlar o sistema.



"Uma farsa que vimos sob Bush foi para o pagamennto de uma pequena taxa, para descobrir qual será o valor do seu cheque", contou o ex-agente.

"A triste realidade é que, se você for pego em um desses golpes, o FBI não poderá ajudá-lo", disse Tabman. "Eles vão fazer anotações e estatísticas, mas esse dinheiro acabou".



Aqui estão algumas orientações de procuradores gerais de todo o país:



O governo federal não solicitará que você confirme informações pessoais ou bancárias por e-mail, telefone ou messagem de texto ou ainda exigir uma taxa para agilizar o pagamento do estímulo.



Não clique em links no email ou em mensagens de texto relacionadas à verificação de estímulos e não forneça suas informações pessoais.