Especialista vê redução na propagação do Coronavírus, nos EUA

O principal especialista em doenças infecciosas do governo dos Estados Unidos disse, nesta terça-feira, que há "indícios" de que os esforços de distanciamento social para conter a propagação do coronavírus estão causando impacto, mesmo que o país ainda esteja em uma situação muito perigosa.



"Estamos começando a ver indícios de que isso está realmente causando algum efeito enfraquecedor", disse à CNN o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci. "Mas não elimina a gravidade... Estamos claramente vendo casos subindo."



Os comentários de Fauci ocorrem depois que os Estados Unidos sofreram o dia mais letal, na segunda-feira, com 575 mortes relacionadas ao coronavírus. As autoridades americanas querem construir centenas de hospitais temporários em todo o país, já que os centros médicos existentes estão sobrecarregados pelo surto de coronavírus.



O número de mortos nos EUA ultrapassou os 3.000, mais do que o número de mortos nos ataques de 11 de setembro de 2001, enquanto os casos confirmados de infecções por Covid-19 aumentaram para mais de 163.000, de acordo com contagem da Reuters de dados oficiais dos EUA.