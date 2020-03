Sem dinheiro do Governo Federal, indocumentados têm a chance de receber ajuda financeira de organizações, em Massachusetts

Os imigrantes indocumentados, mesmo os pagadores de impostos, estão fora do mega pacote econômico que prevê um pagamento do governo federal de US$ 1,2 mil à cada contribuinte que declarou renda até US$ 75 mil/ano. Diante de um cenário de incertezas e perdas salariais significativas, por conta da pandemia do coronavírus, organizações se mexem para ajudar estes trabalhadores, enviando quantias que variam de US$ 213,00 até US$ 1 mil.



É o caso da Greg Hill Foundation, que se uniu a Samuel Adams para apoiar aqueles da indústria de restaurantes de Massachusetts, impactados pelos fechamentos causados pelo Covid-19. Um site foi criado para angariar doações que serão destinadas a quem trabalha em tempo integral neste setor, sejam aqueles que recebem por hora ou ganham gorjetas.



“O nosso objetivo é fornecer US$ 1.000 para o maior número possível de aplicantes qualificados. A Sam Adams está dando o pontapé inicial no ‘Restaurant Strong Fund’ com uma doação de US$ 100 mil e um compromisso de equiparar doações com outros US$ 100 mil adicionais. Solicitamos àqueles que são capazes, que considerem fazer uma doação para apoiar os milhares de indivíduos e famílias que precisam de ajuda financeira durante esse período. Ajude-nos a ajudar os outros fazendo uma doação hoje!”, diz a organização.



Para se qualificar para receber assistência, o (a) indocumentado (a) deve atender a todos os seguintes requisitos:



. Preencher formulário de inscrição.

. Funcionário remunerado com gorjeta em tempo integral (mínimo de 30 horas por semana).

. Empregado por 3 meses ou mais no mesmo local.

. Trabalhou em um restaurante, bar, café ou boate, em Massachusetts.

. Enviar os dois últimos contra-cheques.



Outras organizações também estão arrecadando fundos para auxiliar especificamente estes imigrantes. A “ofwemergencyfund.org” é um site criado para ajudar trabalhadores de restaurantes, delivery, motoristas de aplicativos de carona e outros trabalhadores que ganham gorjeta, além de prestadores de serviços que foram afetados pelo coronavírus. A ajuda será de US$ 213,00.



A “massundocufund.org” também está levantando dinheiro para dar um mínimo de alívio aos indocumentados que vivem no estado. Segundo a organização, são 400 mil trabalhadores afetados pela crise econômica gerada pelo coronavírus. A ajuda será de US$ 400,00 para quem sofreu uma perda de moradia, veículo, outros bens, salários e/ou emprego devido à pandemia.



As solicitações devem ser preenchidas online, e as organizações não garantem que os recursos cheguem a todos que aplicarem, pois dependem de doações.



Para se candidatar a receber uma ajuda financeira, em Massachusetts, sendo um trabalhador de restaurante, bar, café ou clube noturno, clique:



https://www. thegreghillfoundation.org/ restaurantstrong/



Trabalhadores de restaurantes, delivery, motoristas de aplicativos de carona e outros trabalhadores que ganham gorjeta, além de prestadores de serviços:



https://ofwemergencyfund.org/ help



Se você sofreu uma perda de moradia, veículo, outros bens, salários e/ou emprego devido à pandemia:



https://www.massundocufund. org/apply