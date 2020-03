Trump lança diretrizes para que as pessoas não saiam de casa

No dia em que os Estados Unidos se tornaram no país com maior número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) no mundo, o presidente Donald Trump enviou cartas a população pedindo para ficarem em casa e evitar contato com idosos.



Intituladas “Diretrizes de Coronavírus do Presidente Trump para a América”, as cartas são datadas de 16 de março e apresentam recomendações validadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). As informações são do G1.



O documento apresenta 11 conselhos a serem seguidos pelos americanos para ajudar a frear a expansão da covid-19, como “ficar em casa, não trabalhar doente e evitar reuniões e eventos com mais de 10 pessoas”.



“Mesmo se você for jovem, ou saudável, você está em risco e suas atitudes podem aumentar o risco para outras pessoas”, diz o documento. “É importante que você faça sua parte para reduzir o espalhamento do coronavírus.”



De acordo com dados de site Worldometer, que faz monitoramento em tempo real da covid-19, os EUA já tem 81.332 casos registrados, com .170 mortes.



A China registrou até esta quinta-feira 81.285 casos, com 3.287 mortes. Na Itália, são 80.539 e 8.165 óbitos, e na Espanha, 56.197 casos e 4.145 mortes.



Nova York é o estado mais atingido pelo coronavírus, com 37.258 casos e 387 mortes.



A comunidade científica americana já alertava desde janeiro o governo do presidente Donald Trump de que o país seria duramente atingido pela pandemia.



Mas somente nos últimos 15 dias a Casa Branca começou a tomar medidas mais robustas, ainda assim, relutantes em relação ao isolamento social.