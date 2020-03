Framinghan registra a primeira morte por Coronavírus

A quinta-feira marcou um ponto de virada sombrio no coronavírus espalhado pela cidade de Framingham. Uma morte foi registrada e houve mais 15 casos, elevando o número total de pessoas no local que contraíram a doença para 36.



O homem que morreu com o vírus estava na casa dos 80 anos e apresentava problemas respiratórios, de acordo com um anúncio da cidade na quinta-feira à tarde.



O homem foi uma das 10 mortes em todo o estado que oficiais do estado relataram no mesmo dia.



O anúncio de quinta-feira do Departamento de Saúde Pública também incluiu 579 novos resultados de testes positivos, elevando o número total de residentes com resultados positivos para 2.417.



Foram divulgados 3.837 novos resultados de testes entre quarta e quinta-feira, para um total de 23.621 pessoas testadas, de acordo com o DPH. Na quinta-feira à tarde, 219 dos 2.417 pacientes relatados naquele momento estavam hospitalizados, 366 não e 1.832 estão sob investigação.



Embora a primeira morte da cidade tenha ressaltado o potencial letal do coronavírus, o anúncio também afirmou que oito moradores de Framingham que deram positivo se recuperaram.