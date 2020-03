Senado aprova pacote trilionário de estímulo à economia. Quem deverá receber dinheiro do Tesouro Americano?

Numa votação histórica (96-0), o Senado aprovou a lei de estímulo de US$ 2 trilhões para responder à pandemia de coronavírus, com dinheiro e assistência para americanos comuns, empresas, companhias aéreas e fabricantes afetados, entre outros. Agora, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados, onde deverá ser votado na manhã desta sexta-feira. O presidente Donald Trump comemorou a aprovação e vai sancionar o pacote de medidas tão logo chegue em sua mesa.



Contribuintes solteiros receberão US$ 1.200, os casais US$ 2.400 e os pais veriam US$ 500 para cada criança com menos de 17 anos.



No entanto, os pagamentos começariam a diminuir gradualmente para indivíduos com renda bruta ajustada de mais de US$ 75 mil/ano, e aqueles que ganharem mais de US$ 99 mil não se qualificarão. Os limiares são duplicados para casais, neste caso, subindo para até U$ 150 mil/ano.



Empréstimos de US$ 500 bilhões para pequenas e médias empresas



A lei direciona US$ 350 bilhões para empréstimos a pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos com menos de 500 funcionários. Os empréstimos seriam garantidos pela Administração de Pequenas Empresas, mas o credor seria bancos e instituições financeiras aprovadas, que deverão desembolsar o dinheiro mais rapidamente. As empresas podem receber até US$ 10 milhões em empréstimos para pagar salários de funcionários, despesas com folha de pagamento, mortgages e outros pagamentos de dívidas. Se utilizados para esses fins, os empréstimos serão perdoados no futuro. É um grande negócio se funcionar corretamente.



Existem várias outras disposições relacionadas a pequenas empresas e podem ser úteis e valiosas para aqueles que são elegíveis. Um componente-chave deste pacote é a expansão da elegibilidade para programas do governo.



Isso inclui especificamente US$ 25 bilhões para empresas aéreas, US$ 4 bilhões para transportadoras aéreas de carga e US$ 17 bilhões para empresas que trabalham com segurança nacional. O restante dos fundos, US$ 454 bilhões, recebe ampla latitude para fornecer empréstimos a empresas, estados e municípios. Os empréstimos também não podem durar mais do que cinco anos.



Pagamentos de empréstimos suspensos para estudantes



O Departamento de Educação suspenderá os pagamentos aos mutuários de empréstimos para estudantes sem penalidade até 30 de setembro, de acordo com a lei.



Prazo para o REAL ID adiado



O prazo para obter um REAL ID, identificação obrigatória pelo governo federal que será necessária para os passageiros embarcarem em voos domésticos, será prorrogado até, pelo menos, setembro de 2021 - um ano após o prazo final.



Impulso histórico por benefícios de seguro-desemprego



Em uma expansão sem precedentes do seguro-desemprego, o governo federal dará aos trabalhadores desempregados US$ 600 extras, por semana, por quatro meses, além dos benefícios estaduais, que variam de US$ 200 a US$ 550 por semana, em média, dependendo do estado.



Empreiteiros e trabalhadores (contractors e sub-contractors)



Empreiteiros independentes e os chamados "gig workers" serão elegíveis para receber ajuda federal, incluindo trabalhadores que dirigem para aplicativos de carona ou fazem entregas para a Amazon, no que se tornou uma parte importante da economia digital.



Proteções contra execuções de mortgage e despejos



O projeto inclui proteções habitacionais contra execuções hipotecárias e despejos para locatários. Estabelece que qualquer pessoa que enfrente dificuldades financeiras por causa do coronavírus deve receber uma indenização de mortgage com garantia federal de até 60 dias, que pode ser estendido por quatro períodos de 30 dias cada. A legislação diz que instituições financeiras apoiadas pelo governo federal não podem iniciar o processo de encerramento por 60 dias a partir de 18 de março.



O pagamento mensal também não permite que taxas, multas ou juros adicionais sejam cobrados como resultado de pagamentos em atraso. Inclui proteções semelhantes para aqueles com mortgages federais em casas multifamiliares, permitindo que eles recebam uma tolerância de 30 dias e até duas extensões de 30 dias.



Aqueles com empréstimos hipotecários apoiados pelo governo federal e que possuem inquilinos também não poderão despejá-los apenas por não pagar o aluguel por um período de 120 dias, e não poderão cobrar taxas ou multas por falta de pagamento.



Sem dinheiro para o muro da fronteira



O Departamento de Defesa receberá US$ 1,2 bilhão pela resposta ao coronavírus da Guarda Nacional. Mais de 10 mil membros da Guarda Nacional até o momento foram ativados.



Mais US$ 1 bilhão está disponível para compras da Lei de Compras de Defesa.

Embora o Pentágono possa transferir o dinheiro para outras contas "aplicáveis", ele proíbe transferir o dinheiro para a conta de combate às drogas, ue foi usada para financiar o muro na fronteira com o México.