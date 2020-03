Embaixada Americana recomenda retorno imediato para os Estados Unidos de seus cidadãos que estão no Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil orientou a todos os americanos que providenciem retorno imediato devido a pandemia de coronavírus, "a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado". O aviso foi postado em redes sociais no final da noite desta terça-feira (24).



Com informações sobre os voos comerciais saindo do Brasil, a embaixada informou que "a situação de viagem está mudando muito rapidamente e a disponibilidade de voos está sujeita a alterações. Os horários de voos domésticos no Brasil também estão sendo reduzidos significativamente".



Os casos confirmados de coronavírus nos EUA explodiram em poucos dias. No começo de março, eram menos de cem, mas na semana passada chegaram a 5 mil e, agora, são mais de 40 mil registros e 530 mortos, até este momento.