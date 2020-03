Com o acordo de estímulo à economia americana, quem deverá receber um cheque do Governo Federal?

Os legisladores fecharam um acordo de estímulo de US$ 2 trilhões, nesta quarta-feira, que inclui o envio de cheques diretamente a indivíduos em meio à crise do coronavírus.



De acordo com o plano em negociação, os americanos solteiros receberiam US$ 1.200, os casais US$ 2.400 e os pais ganhariam US$ 500, para cada criança com menos de 17 anos.



No entanto, os pagamentos começariam a diminuir gradualmente para indivíduos com renda bruta ajustada de mais de US$ 75 mil, e aqueles que ganharem mais de US$ 99 mil não se qualificariam. Os limiares são duplicados para casais.



Cerca de 90% dos americanos seriam elegíveis para receber pagamentos totais ou parciais, de acordo com estimativas do Tax Policy Center. Os legisladores reservaram US$ 250 bilhões para os chamados descontos de recuperação.



Os níveis de renda qualificados serão baseados nas declarações de impostos federais de 2019, se já estiverem arquivadas, e nas declarações de 2018. Este ano, o prazo para a a entrega passou para até 15 de julho.

Segundo a legislação em negociação, os americanos de baixa e média renda receberiam pouco mais de dois terços dos benefícios.



Quanto à recente promessa do secretário do tesouro americano de enviar os cheques em duas semanas, é improvável que isso aconteça.



O Internal Revenue Service (IRS) já havia enviado verificações de estímulo econômico e, embora esses planos fossem um pouco diferentes, eles podem oferecer algumas dicas sobre quanto tempo o processo pode levar.



"Certamente pelo que vimos no passado, demorou um tempo bastante significativo para fazer os “check-outs” após a implementação de uma política", disse Erica York, economista da Tax Foundation.



Em 2001, o IRS levou seis semanas para começar a enviar cheques de descontos autorizados pelo corte de impostos do presidente George W. Bush. Então, em 2008, em meio à Grande Recessão, demorou três meses para os cheques começarem a sair depois que a lei foi assinada por Bush. Nesse caso, os americanos eram obrigados a apresentar sua declaração de imposto primeiro, a fim de obter o cheque. Depois que eles entraram com o retorno, demorou entre oito e 12 semanas para ver o dinheiro.



Aqueles que autorizarem um depósito direto em sua conta bancária provavelmente receberão seu dinheiro mais rapidamente.



É provável que os americanos recebam os pagamentos de estímulo mais rapidamente desta vez, porque muitos deles arquivam eletronicamente e fornecem ao IRS suas informações bancárias, disse Gleckman. Cerca de 88% dos retornos individuais foram arquivados eletronicamente em 2018, em comparação com 58% em 2008.



Mas existem outros fatores que podem retardar o processo. Mesmo sem os desafios do coronavírus, a agência está trabalhando com um orçamento menor e menos funcionários do que em 2010. Agora, por causa da pandemia, a agência encerrou seus centros de assistência de contribuintes pessoalmente localizados em todo o país no momento em que as pessoas certamente terão perguntas sobre as verificações de emergência e outras alterações.



O IRS terá que calcular o valor do pagamento de cada pessoa. Em seguida, serão necessárias as informações corretas de depósito direto ou endereços de correspondência. Para entregar o dinheiro a pessoas, que normalmente não apresentam declarações de impostos, pode ser necessário solicitar essas informações à Administração de Seguridade Social (Social Security).