Como fica a situação de turistas, com prazo nos vistos e que não podem deixar os EUA por conta do Coronavírus

Francesca e José Miguel, dois turistas europeus que entraram nos Estados Unidos pelo Programa de Isenção de Vistos (WPV), cumprem as restrições impostas pela pandemia de coronavírus e não podem retornar aos seus países de origem no momento. Ambos, estão ficando sem tempo de permanência legal e temem violar os termos das leis imigratórias.



"Estou em quarentena com meu filho mais novo. O que posso fazer neste caso para não ficar nos Estados Unidos sem permissão legal?", pergunta Francesca.



"A autorização de residência pode ser prorrogada devido à emergência global e ao fechamento de aeroportos?", questiona José Miguel.



Os viajantes sob o WPV recebem uma autorização de entrada por até 90 dias. No final desse período, eles devem deixar o país, de acordo com o regulamento. Exceto por razões extraordinárias e antes do processo para prolongar a duração da estadia, por exemplo, por motivos de saúde.



O WPV permite que cidadãos de 39 países entrem sem visto como turistas ou viagens de negócios (vistos de não-imigrante B1 / B2) por até 90 dias. O Chile é o único país latino-americano que integra esse programa.



As respostas para os questionamentos não são claras e, como em muitos outros casos sobre a pandemia, estamos em um terreno desconhecido.



"A primeira coisa que as pessoas devem saber é que o USCIS e outras agências envolvidas no processo de migração estão cientes dessa emergência, observando e respondendo aos problemas gerados pelo estado de emergência de saúde pública adotado pela pandemia", disse Alex Gálvez, advogado de imigração que pratica em Los Angeles, Califórnia.



Ele acrescentou que as pessoas sob esse regime de entrada registram a entrada na página do Controle de Alfândega e Fronteira (CBP), onde obtêm uma cópia do formulário I-94 que comprova o tempo autorizado de permanência, após a aprovação nos controles do aeroporto. .



Antes de viajar para os Estados Unidos, os visitantes devem se registrar no Sistema Eletrônico para Sistema de Viagens (ESTA), administrado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS), para obter uma autorização ou permissão. de entrada no país. "Todo o processo é realizado via internet)", afirmou Gálvez.



O advogado disse que o turista pode preencher um formulário I-539 e enviá-lo ao USCIS solicitando uma extensão do termo devido à pandemia.