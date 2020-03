Com a pandemia, Imigração ilegal nos EUA, via fronteira com o México, cai pela metade

A Secretaria de Segurança Nacional dos Estados Unidos informou que o total de tentativas de passagem ilegal pela fronteira com o México caiu 50% devido às restrições migratórias negociadas com o governo mexicano e vigentes desde a meia-noite de sexta-feira. Desde sábado, a divisa entre os dois países está fechada para o tráfego não essencial. As autoridades americanas alegam que o fechamento da fronteira servirá para conter o avanço do novo coronavírus (SARS-CoV-2) de lado a lado.



“Nas últimas 24 horas, nós vimos uma queda de 50% em detenções de imigrantes ilegais atravessando a fronteira [com o México]”, disse Chad Wolf, secretário-interino de Segurança Nacional no domingo 22 à emissora americana Fox News. Wolf alerta que prender imigrantes ilegais, em especial pela falta de documentação sobre histórico médico deles, pode levar à disseminação do novo coronavírus em centros de detenção de imigração.



A fronteira americana com o México está fechada desde a meia-noite de sexta-feira para todo tráfego não essencial, que envolve principalmente turismo, compras e lazer. As autoridades americanas impuseram as mesmas restrições na sua fronteira com o Canadá desde sábado. Wolf, porém, nega que o comércio bilateral tenha sofrido restrições.



“Nós estamos tentando não fechar a fronteira. Estamos tentando impor medidas para que o comércio legal e as viagens necessárias continuem a fluir pelas fronteiras mexicana e canadense”, disse.



Wolf ressalta que mais de 3 bilhões de dólares em comércio transitam todos os dias entre as fronteiras americanas com seus dois vizinhos — 1,7 bilhão de dólares com o Canadá e 1,5 bilhão de dólares com o México.