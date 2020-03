Governador de Massachusetts ordena fechamento de estabelecimentos não essenciais. Tudo o que você precisa saber:

O governador de Massachusetts, Charlie Baker, emitiu uma ordem de emergência para fechar todos os negócios não essenciais em todo o estado, a fim de conter a disseminação do COVID-19. O período tem início a partir do meio-dia desta terça-feira e vai até 7 de abril.



"Estou emitindo a seguinte ordem de emergência: a partir de terça-feira, 24 de março, ao meio-dia, todas as empresas não essenciais fecharão seus locais de trabalho e instalações físicos a todos os trabalhadores, clientes e público", afirmou o governador.



Estabelecimentos, como: supermercados, farmácias e outros tipos de empresas que fornecem bens e serviços essenciais aos residentes do estado continuarão operando. O mesmo se aplica a postos de gasolina, mercearias e restaurantes, sendo estes atendendo apenas com delivery e “take out” e respeitando o distanciamento social entre as pessoas.



"Todos estão aconselhados a ficar em casa e limitar todas as atividades desnecessárias", disse Baker, em uma entrevista coletiva na State House. "Estamos pedindo a todos que usem seu bom senso, pensem no impacto que esse vírus está causando sobre doentes e idosos e que limitem suas interações com outras pessoas. Isso reduz as chances desse vírus se espalhar”, reforçou.



As viagens não estão proibidas, mas as pessoas com mais de 70 anos ou com condições de saúde subjacentes são "fortemente" aconselhadas a ficar em casa e "limitar as interações" o máximo possível, recomendou o governador.



As ordens também incluem uma proibição de reuniões de mais de 10 pessoas, restringindo ainda mais o limite que o estado havia estabelecido anteriormente - inicialmente, a redução era de 25 pessoas.



Ele também enfatizou que o aviso de permanência em casa não era um decreto para os 7 milhões de residentes de Massachusetts ficarem confinados.



“Não acredito que possa ou deva ordenar que as pessoas permaneçam confinados em suas casas por dias a fio. Não faz sentido do ponto de vista da saúde pública e não é realista", disse Baker.



Ele afirmou também que, embora áreas como parques públicos permaneçam abertas para o exercício, não deve haver jogos de futebol ou atividades similares que envolvam contato pessoal. "Estamos aconselhando as pessoas a usar o bom senso a cada passo que damos", declarou.



Baker acrescentou que, embora os ônibus e trens continuem a operar, "isso não significa que é uma boa ideia pegar o trem para o centro da cidade, para visitar amigos”. Ele ressaltou que o transporte público deve ser usado apenas para viagens essenciais.



Em relação às medidas agressivas do Estado para combater a propagação do vírus, Baker salientou que "outras partes do mundo mostraram que isso é possível"



Outros pontos importantes da entrevista coletiva:



- Baker disse que o estado está se mobilizando para garantir suprimentos médicos para lidar com a onda de casos que surgem e confirmou pedidos para milhões de máscaras.



- Baker declarou que também conversou com autoridades federais sobre a obtenção de suprimentos do estoque federal, afirmando que "eles assumiram compromissos" para enviar mais suprimentos.



- A secretária de Saúde e Serviços Humanos Marylou Sudders disse que o estado está reunindo um corpo de pessoas, incluindo estudantes de saúde pública, estudantes de medicina e enfermeiras de saúde pública, para aumentar o número de pessoas que podem fazer "rastreamento de contato" de pessoas que confirmaram casos do vírus, na tentativa de rastrear de onde o pegaram ou espalharam.



Massachusetts se une a um número crescente de estados onde autoridades decretaram o fechamento de empresas não essenciais ou que os seus residentes fiquem em casa. São eles: Califórnia, Nova York, Illinois, Ohio, Louisiana, Connecticut, Nova Jersey e Delaware.



Autoridades estaduais revelaram que, pelo menos, cinco pessoas morreram, em Massachusetts, após contrair coronavírus, e que o estado registrou um total de 646 casos, contra 525, no sábado.



As três mortes relatadas, no domingo, foram um homem de 70 anos no condado de Hampden, um homem de 70, no condado de Berkshire, e um homem de 90, no condado de Suffolk, de acordo com o Departamento de Saúde Pública.