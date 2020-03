‘Por controle ao Coronavírus’, governo Trump estuda mandar de volta para o México todos os estrangeiros detidos na fronteira e solicitantes de asilo

O governo Donald Trump, citando a batalha para conter a disseminação do coronavírus, está se preparando para anunciar controles mais rígidos na fronteira com o México, que inclui o retorno ao país vizinho de todos os imigrantes sem documentos e requerentes de asilo que chegam aos Estados Unidos.

O jornal The New York Times disse que a medida visa impedir a transferência de pessoas infectadas para os centros de detenção de Patrulha de Fronteira (CBP) e de Imigração e Alfândega (ICE).



O ICE tem uma capacidade diária de pouco mais de 50 mil camas, já a do CBP é desconhecida.



Funcionários citados pelo jornal indicaram que os portos de entrada na fronteira sul permaneceriam abertos para cidadãos dos EUA, portadores de green card e alguns estrangeiros com documentação adequada.

Na semana passada, Trump anunciou a suspensão de viagens oriundas da Europa, com exceção do Reino Unido, por um período de 30 dias para tentar impedir a expansão do vírus.



Os agentes da Patrulha de Fronteira receberão ordem de devolver imediatamente ao México qualquer estrangeiro que tentar atravessar a fronteira ilegalmente.