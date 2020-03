Com o supervírus, Governo Trump promove várias mudanças na imigração

Enquanto os Estados Unidos respondem à pandemia de coronavírus, o governo Trump fez mudanças radicais no aparato de imigração do país, alterando operações diárias.



Em pouco mais de uma semana, as mudanças foram desde adiar audiências de imigração até pausar voos de deportação para certos países e suspender a admissão de refugiados. Os ajustes no sistema estão sendo feitos de forma incremental, embora rápida, à medida que a pandemia se espalha pelo país.



. O ICE mudou a fiscalização na imigração como resultado da pandemia, suspendendo temporariamente as operações, com exceção à prisão de criminosos.



. O Departamento de Justiça fechou mais de dez tribunais de imigração, espalhados por todo o país, até 10 de abril e adiou todas as audiências de casos de imigrantes que não estão detidos.



. Estão suspensas a maioria das viagens internacionais.



. Admissão de refugiados pausada. A medida ocorre após a Organização Internacional para as Migrações, encarregada de reservar as viagens dos refugiados, e a agência de refugiados da ONU anunciar a suspensão das viagens de reassentamento.



. ICE suspende alguns voos de deportação. A agência disse à CNN que os voos de remoção para Itália, China e Coréia do Sul foram suspensos. Enquanto a situação está evoluindo rapidamente, no entanto, o ICE continua a deportar imigrantes.



. USCIS suspende serviços presenciais: O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA anunciou a suspensão de seus serviços pessoais, incluindo todas as entrevistas e cerimônias de naturalização.



Dentre as medidas, estão ainda: a reprogramação de check-ins pessoalmente nos aeroportos, além de um acordo de asilo entre os Estados Unidos e a Guatemala, suspenso por precaução devido ao coronavírus.