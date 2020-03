Senado aprova pacote que inclui pagamento a trabalhadores com licença médica, por conta do Coronavírus

O Senado aprovou na quarta-feira um pacote de alívio de coronavírus aprovado pela Câmara que inclui provisões para testes gratuitos do COVID-19 e licença de emergência paga, liberando a medida para a assinatura do presidente Donald Trump.



A aprovação da medida também permitirá ao Senado dedicar toda sua atenção à aprovação do próximo pacote de ajuda em resposta à crise do coronavírus.



O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e outros republicanos do Senado criticaram a legislação aprovada pela Câmara, mas enfatizaram que é urgente obter alívio para o povo americano em meio à crise do coronavírus.



McConnell reiterou hoje que não vai adiar o Senado até que seja aprovado o que os legisladores estão descrevendo como um pacote de estímulo econômico da "fase três" em resposta ao surto de coronavírus.



O apoio de Trump à medida da Câmara abriu caminho para uma votação ampla e bipartidária na Casa, no final da semana passada. Mais tarde, a Câmara aprovou um conjunto de mudanças na legislação na segunda-feira, abrindo caminho para o Senado considerá-la, o que reduziu seus esforços para oferecer a milhões de americanos pagamentos por doença e licença familiar.



A legislação revisada ainda daria a muitos trabalhadores até duas semanas de licença médica paga, se eles estivessem sendo testados ou tratados para o coronavírus ou se tivessem sido diagnosticados com ele. Também elegíveis seriam aqueles que foram informados por um médico ou funcionário do governo para ficar em casa por causa de exposição ou sintomas.



De acordo com a lei revisada, no entanto, esses pagamentos seriam limitados a US $ 511 por dia, aproximadamente, o que alguém ganha US $ 133 mil por ano. A medida original pedia que os trabalhadores recebessem seu salário integral, mas limitava o reembolso federal aos empregadores nesse montante.



Os trabalhadores com familiares afetados pelo coronavírus e aqueles cujas escolas infantis fecharam ainda receberiam até dois terços do salário, com um limite de US $ 200 por dia.