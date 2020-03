‘ICE’ Suspende, temporariamente, fiscalização contra indocumentados e vai focar em quem cometeu crime

As autoridades de imigração dos Estados Unidos suspenderão temporariamente a fiscalização, exceto por seus esforços para deportar cidadãos estrangeiros que cometeram crimes ou que representam uma ameaça à segurança pública. A mudança no status de execução ocorre em meio ao surto de coronavírus e visa limitar a disseminação e incentivar aqueles que precisam de tratamento a procurar ajuda médica.



O ICE declarou, nesta quarta-feira, que suas Operações de Imposição e Remoção (ERO) adiarão as ações de fiscalização e usarão "alternativas à detenção" em meio ao surto, de acordo com uma notificação enviada pela agência ao Congresso.



A agência disse aos congressistas que suas “maiores prioridades são promover atividades de salvamento e segurança pública”.



“Durante a crise do COVID-19, o ICE não executará operações de fiscalização dentro ou perto de estabelecimentos de saúde, como hospitais, consultórios médicos e instalações de atendimento emergencial ou urgente, exceto nas circunstâncias mais extraordinárias”, de acordo com a notificação. "Os indivíduos não devem evitar procurar assistência médica porque temem a imigração".



A agência não respondeu a perguntas sobre quantos dos (aproximadamente) 37 mil sob custódia permanecerão detidos. Até o momento, não havia casos confirmados de covid-19 nas instalações de detenção do ICE, mas houve suspensão às visitas aos detidos, para impedir a propagação da doença.



Os advogados de imigrantes entraram com uma ação e pediram que as autoridades libertassem os detidos, dizendo que correm risco de infecção porque estavam sendo mantidos em locais fechados. A população carcerária também pode incluir idosos e famílias com crianças.