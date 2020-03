Cresce a pressão para que imigrantes detidos vulneráveis ao Coronavírus sejam soltos

Organizações que defendem os direitos dos imigrantes, nos Estados Unidos, se juntaram à lista daqueles que, nos últimos dias, exigiram que o governo libertasse imigrantes detidos em centros de detenção do ICE, especialmente a população vulnerável.



O recurso busca que o governo libere pessoas que estão em alto risco de doenças graves ou morte em caso de infecção por covid-19.



Os autores indicaram no comunicado que as liberações devem ser realizadas levando em consideração a idade dos detidos, bem como suas condições médicas subjacentes, que, segundo especialistas em saúde pública, aumentarão o risco de infecção séria pelo vírus.

A ação, movida no tribunal do Distrito de Washington, inclui depoimentos de especialistas em saúde pública, que alertam que, para alguns imigrantes, a disseminação do coronavírus pode representar um "alto risco de doença ou morte”, e eles pedem para agir imediatamente, considerando que o estado está em situação de emergência, antes mesmo da declaração nacional feita pelo presidente Donald Trump, na semana passada.



"Não temos os dados exatos sobre quantas pessoas idosas ou doentes estão no Centro de Detenção do Arizona, por exemplo, porque a imigração não compartilha nada", disse Matt Adams, diretor da UCLU, uma das organizações que estão processando a agência federal.