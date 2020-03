Por causa do Coronavírus, corte adia audiências de imigrantes detidos

Respondendo a um pedido urgente feito na segunda-feira por juízes, promotores e advogados, o Escritório de Revisão de Casos de Imigração (EOIR) ordenou a suspensão de todas as audiências de imigrantes que não forem detidos entre 16 de março e 10 de abril, visando ao impedimento de novas infecções do coronavírus.



"Mas o que eles não adiaram foram as audiências individuais e as realizadas em centros de detenção. O problema é que, ao não suspender todos os processos, inclusive os realizados em centros de detenção, a ameaça de disseminação do coronavírus permanece", afirmou o advogado Oscar Hernández.



Pouco antes do anúncio, associações e entidades jurídicas solicitaram o fechamento dos tribunais por um período de duas a quatro semanas, para todos os processos.



Os juízes e advogados de imigração, bem como os funcionários do ICE envolvidos nos processos, juntaram-se à chamada para que especialistas em saúde pública tomem medidas de proteção adicionais em meio ao surto de covid-19.