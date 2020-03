Imigrantes com sintomas de resfriado terão que remarcar consultas no Serviço de Imigração

Se você tiver uma consulta com o serviço de imigração pelos próximos 14 dias e tiver sintomas de resfriado ou medo de ter sido infectado com coronavírus, deverá reagendar a sua presença. O anúncio foi feito pelo Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) através de uma declaração publicada em seu site.



"Se você ficar doente por qualquer motivo, independentemente de ter sido exposto ou não à covid-19, por favor, não participe de compromissos em nenhum dos escritórios do USCIS", disse a agência federal.

O escritório desenvolveu uma instrução, caso um imigrante tenha sintomas ou viajado recentemente para o exterior. Ele indicou que os afetados devem cumprir as instruções "que estão em sua notificação de nomeação para reagendar a sua consulta, se:



Houve viagem para qualquer país fora dos Estados Unidos nos 14 dias anteriores à sua consulta; acredite que você tenha sido exposto ao civid-19 (mesmo que não tenha viajado para fora do país); ou se tiver sintomas semelhantes aos da gripe (como coriza, dor de cabeça, tosse, dor de garganta ou febre).

O USCIS convidou imigrantes que planejam fazer a papelada para visitar o site do Centro de Controle de Doenças (CDC), coronavirus.gov, e seguir as recomendações de saúde ao viajar.



"Vamos ajudá-lo a reagendar sua consulta sem penalidade quando você estiver saudável", disse a agência.