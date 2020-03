Serviço de Imigração garante que não há detidos contaminados com coronavírus

A agência federal encarregada dos centros de detenção de imigração em todo o país garantiu que "atualmente não há detidos sob custódia com covid-19 confirmado" e que atualiza regularmente os protocolos de prevenção emitidos pelos Centros de Controle de Doenças (CDC).



A declaração emitida pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) foi uma resposta a pedidos feitos nos últimos dias por legisladores, organizações e advogados, que estão solicitando ao governo federal a libertação imediata de imigrantes vulneráveis detidos, como uma resposta aos ataques devido à emergência de saúde pública de coronavírus.



A agência, no entanto, disse que a saúde, o bem-estar e a segurança dos detidos sob sua custódia "são uma de suas principais prioridades" e que, desde o início dos relatórios sobre a doença, "os especialistas do ICE estão monitorando o surto e atualização dos protocolos”.



A agência afirmou ainda que está "emitindo orientações para o pessoal para a detecção e gerenciamento de possíveis exposições entre detidos" e reiterou que nenhum imigrante sob custódia foi infectado.



No entanto, ela não forneceu dados sobre quantos testes fez até agora e em quais centros de detenção.