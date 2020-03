Biden e Sanders fazem debate acalorado

Em debate realizado na noite deste domingo, em Washington, sem público, os pré-candidatos democratas à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Bernie Sanders, focaram na discussão sobre o novo coronavírus e também na relação dos EUA com outros países.



O senador por Vermont, Bernie Sanders, defensor de um sistema público de saúde amplo, ressaltou que o atual modelo americano não é capaz de suprir todas as necessidades do país.



“O nosso sistema não é preparado para providenciar cuidados de saúde. Em um bom ano, sem a epidemia, nós estamos perdendo perto de 60 mil pessoas que morrem todos os anos porque não conseguem ser atendidos por um médico à tempo”, disse.



“Em meio a esta epidemia, há pessoas na indústria farmacêutica pensando ‘uau, esta é uma ótima oportunidade para ganhar uma fortuna’”, completou Sanders.



Sobre a COVID-19, o ex-vice-presidente Joe Biden comparou a doença como uma guerra. “Isso [novo coronavírus] é como uma guerra e em uma guerra você faz tudo que for necessário para tomar conta do seu povo”, afirmou. “Tudo o que você precisa para lidar com a crise será de graça”, acrescentou Biden.



Ainda no âmbito da nova doença respiratória, os pré-candidatos democratas defenderam que imigrantes ilegais sejam atendidos caso venham a ser detectados com o coronavírus.



“Qualquer um que apareça para ser testado para coronavírus ou pegue coronavírus e seja tratado será considerado inofensivo”, ponderou Biden. “Nós temos que garantir que qualquer um se sinta confortável para buscar os cuidados de saúde de que necessite. Esse deve ser o principal geral acima e abaixo do coronavírus”, salientou Bernie Sanders.