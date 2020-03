Governo Trump vence mais uma na suprema corte, desta vez, em relação à devolução de imigrantes ao México

A Suprema Corte decidiu, nesta quarta-feira, que o governo Donald Trump pode continuar a enviar requerentes de asilo de volta para o México, sob o Programa de Proteção aos Migrantes (MPP), enquanto a batalha legal nos tribunais inferiores continua.



Em 5 de março, um painel de juízes do Tribunal de Apelações do 9º Circuito havia decidido que o programa seria suspenso em sua jurisdição (Arizona e Califórnia), se o tribunal superior não responder a um pedido de revisão feito pelo governo até esta quinta-feira.



O governo Trump alertou que a suspensão do programa causará sérios danos ao atual sistema de imigração e aumentará a insegurança no país.

Em 9 de fevereiro, o 9º Circuito de Apelações determinou que o governo deveria suspender o programa porque estava violando a lei. Mas, horas depois, ele reverteu a decisão, permitindo que o Departamento de Segurança Interna (DHS) continuasse enviando requerentes de asilo dos Estados Unidos para o México.



Uma semana depois, ele realizou duas audiências, para advogados do governo e opositores do MPP apresentarem novos argumentos. No final da segunda rodada de consultas e apresentação de documentos, o tribunal estabeleceu a data de 12 de março para a Suprema Corte decidir.

A Casa Branca afirmou que o tribunal estava "impedindo o Poder Executivo de aplicar fielmente as leis de imigração aprovadas pelo Congresso e protegendo os cidadãos e imigrantes legais dos EUA".



O governo defende a ação afirmando que, se um estrangeiro chegar ao país de um território estrangeiro fronteiriço, ele poderá ser devolvido a este país para aguardar a resolução de seu caso. Sob o programa, mais de 60 mil pessoas foram devolvidas ao México.