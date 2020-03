Falta de protocolo médico deixa imigrantes vulneráveis ao contágio pelo coronavírus, alerta entidade

Como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) monitoram de perto o surto de coronavírus que abrange mais de 100 países, aqui nos Estados Unidos as preocupações estão aumentando, não tanto quanto ao perigo de contágio do vírus, mas erros em protocolos de prevenção.



"Nós encorajamos os juízes a postar informações sobre o vírus nas portas de seus tribunais", disse Dana L. Marks, presidente honorária da Associação Nacional de Juízes de Imigração (NAIJ), à Univision News. “Mas, depois de colocar os anúncios e as informações preparadas pelo governo, descobrimos que o Escritório de Revisão de Casos de Imigração (EOIR ou Tribunal de Imigração) havia ordenado a remoção imediata desses pôsteres", acrescentou.



A entidade denunciou o bloqueio das informações do CDC em sua conta no Twitter: “A NAIJ recomendou que os juízes de imigração publiquem em versões em inglês e espanhol dos sinais do CDC 'Stop the Spread' em tribunal de germes e sintomas da doença de Coronavírus 2019. A EOIR ordenou que fossem removidas”.



Marks também disse que os juízes de imigração não receberam nenhuma outra orientação além desta fornecida pelo CDC, apesar de muitas perguntas feitas à gerência" do escriório federal.



"A NAIJ está muito preocupada com o público e nossa equipe diante do governo em tomar medidas ativas e aumentar as informações", acrescentou Marks.



Ela também disse que os juízes de imigração, cerca de 440 no total, “não foram informados de nenhum plano de contingência. Não recebeam sequer suprimentos como desinfetantes para as mãos, lenços de papel ou produtos de limpeza antibacteriana".

Os tribunais de imigração acumularam cerca de 1,2 milhão de casos. Em média, cada juiz levaria três anos para resolver todos os processos acumulados até o momento.