União Europeia critica decisão de Trump sobre cancelar voos para os EUA por causa do coronavírus

A União Europeia (UE) criticou nesta quinta-feira a decisão unilateral de Donald Trump de restringir viagens da Europa para os Estados Unidos por causa do coronavírus, dizendo que a doença não respeita fronteiras.



Trump anunciou na noite desta quarta-feira 11 a suspensão de todos os voos entre os Estados Unidos e a Europa por 30 dias, a serem contados a partir de sexta-feira, 13. Posteriormente, as autoridades americanas esclareceram que as restrições se aplicam a estrangeiros que estavam nas regiões da Europa que não têm controle de passaportes nos 14 dias anteriores à chegada ao território americano.



“A União Europeia reprova o fato da decisão dos EUA de impor uma restrição de viagens ter sido tomada de forma unilateral e sem consultas”, disseram o presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel e a presidente da Comissão do bloco, Ursula von der Leyen, em um comunicado em conjunto.



“O coronavírus é uma crise global, não é limitado a qualquer continente e requer cooperação e não ação unilateral”, afirmaram.