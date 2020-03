Secretário do Governo Bolsonaro testa positivo para coronavírus

O secretário de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, testou positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), informa a mídia brasileira nesta quinta-feira (12). O teste foi realizado em São Paulo e agora é aguardado o resultado da contraprova.



Wajngarten estava na comitiva oficial que viajou para Miami, nos Estados Unidos, e que incluía Bolsonaro. De acordo com o jornal “O Estado de São Paulo”, tanto o mandatário como todos os assessores estão sendo monitorados. Ainda conforme a publicação, eles foram notificados pelo governo para que, “diante de qualquer sintoma” fossem para um hospital militar em Brasília. Já a “Folha de S. Paulo” informou que a esposa de Wajngarten, Sophie, enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp das mães da escola onde estudam suas filhas. “Meninas, bom dia: conforme e-mail da escola ontem, meu marido voltou da viagem de Miami e fez o exame de covid [sic] que deu positivo”, teria dito às demais mães.



Além de Bolsonaro, Wejngarten também ficou muito próximo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e demais assessores do líder do governo norte-americano.



A revista “Veja”, por sua vez, divulgou a lista de todos que estiveram na comitiva, e informou que o presidente já realizou o teste para detectar a doença: Estavam na comitiva a primeira-dama, Michelle Bolsonaro; Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa; Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; Governador do Paraná, Ratinho Júnior; Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, Raul Botelho; Senador Jorginho Mello (PL/SC); Senador Nelsinho Trad (PSD/MS); Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP); Deputado Daniel Freitas (PSL/SC); Embaixador Nestor Forster; Embaixador João Mendes; Assessor internacional, Filipe Martins; Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten; Presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães Neto; Presidente da Apex, Ricardo Segovia Barbosa; Chefe de Operações da Apex Brasil para a América do Norte, Juarez Leal; Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo; Secretária Especial do PPI, Martha Seillier; e Secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, Jorge Seif (ANSA).