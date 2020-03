Surto de Coronavírus adia planos do ‘ICE’ sobre rodadas de prisões contra imigrantes

O governo federal não tem planos, no momento, de decretar as temidas batidas do “ICE” devido ao surgimento de um surto de coronavírus que abrange pelo menos 31 estados. Após o questionamento feito num comitê da Câmara dos Deputados para que as prisões fossem interrompidas temporariamente, o departamento de imigração afirmou que a carta elaborada por congressistas inclui "alegações falsas que criam medo desnecessário nas comunidades".



Os três grupos também pediram ao governo que suspendesse a nova regra de cobrança pública que entrou em vigor em 24 de fevereiro, para não punir imigrantes que, devido à emergência, solicitem assistência pública para atender às necessidades médicas.



"O ICE não realiza operações em instalações médicas, exceto em circunstâncias extraordinárias", comunicou a agência. “As declarações que dizem o contrário são falsas e criam medo desnecessário nas comunidades. As pessoas devem continuar a procurar atendimento médico para condições médicas”, disse ele.



Os três grupos: Hispanic Caucus, African American Caucus e Asian-American Pacific enviaram uma carta na semana passada ao diretor interino do Departamento de Segurança Interna (DHS), Chad Wolf, pedindo que ele “suspendesse as atividades da aplicação da lei de imigração perto de hospitais e clínicas médicas para priorizar a saúde pública, pois as comunidades em todo o país estão enfrentando surtos de COVID-19”.



Os parlamentares, chefiados por Joaquin Castro, Judy Chu e Karen Bass, disseram que, em ocasiões anteriores, o governo modificou ou suspendeu a aplicação da lei de imigração "em resposta a desastres naturais e outras emergências".



Entre elas, estão a passagem de furacões, incêndios florestais e escassez de água potável ou uma crise de saúde pública em que a vida humana tenha prioridade sobre as práticas rotineiras de aplicação da lei de imigração.