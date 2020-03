Joe Biden abre vantagem sobre Sanders e fica perto de ganhar nomeação democrata na corrida presidencial

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden venceu as primárias em ao menos quatro dos seis estados em jogo nesta terça-feira, 10, segundo projeções dos meios de comunicação americanos, dando um passo crucial sobre Bernie Sanders na corrida pela indicação democrata à Casa Branca.



De acordo com projeções, Biden terá uma vantagem de 10 pontos sobre o senador de esquerda em Michigan, estado com maior número de delegados e o disputado status de “swing state” (estado pendular, ou independente, aquele sem um perfil eleitoral definido). O estado no nordeste americano, era a cereja do bolo desta terça.



As projeções indicam que Biden venceu também em Mississípi, Missouri e Idaho. Já o senador progressista deve levar a melhor em Dakota do Norte e, até o momento, lidera as projeções em Washington, mas com uma vantagem mínima sobre o ex-vice de Obama.



Michigan foi o estado que escolheu Donald Trump nas últimas eleições e onde Sanders bateu Clinton nas primárias democratas do mesmo ano. Ao todo, estão em jogo nesta terça 352 delegados. São necessários 1.991 para a indicação do Partido Democrata.