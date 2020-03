Joe Biden e Bernie Sanders coincidem em planos de reforma imigratória, mas passado contradiz pré-candidatos democratas

Na batalha pela indicação do Partido Democrata para a disputa presidencial em novembro, Joe Biden e Bernie Sanders têm em comum planos para uma reforma imigratória, o que atrai o eleitorado hispânico. No entanto, o discurso esperançoso para milhões de estrangeiros sem documentos contrasta com a realidade com a qual ambos tiveram que lidar no passado.



Biden foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017, período

em que foram quebrados vários registros de deportações, ultrapassando 2,5 milhões de indocumentados.



Em algumas ocasiões, o Departamento de Segurança Interna (DHS) deportou uma média de 1.200 imigrantes por dia, um número que ainda está longe de ser alcançado por Trump, embora durante a campanha ele tenha prometido deportar milhões de pessoas sem documentos.



Sanders, por sua vez, também não escapa às críticas. Durante a campanha de 2016, a então candidata à indicação do partido, Hillary Clinton, mencionou durante um debate organizado pelo The Washington Post que o, então, senador de Vermont votou contra uma proposta de reforma da imigração submetida ao plenário em 2007.



Naquela ocasião, Sanders alegou que o programa de legalização promoveria trabalho escravo e, por este motivo, não o apoiou.



O plano mencionado por Hillary Clinton era o "Projeto de Lei sobre Empregos, Oportunidades, Benefícios e Segurança para Trabalhadores Agrícolas". O objetivo era regularizar o status de imigração entre 500 mil e 1,5 milhão de imigrantes sem documentos no país.



Em 2003, quando a iniciativa foi desenvolvida, a Associação Americana de Advogados de Imigração (AILA) considerou "o primeiro passo" para uma ampla reforma do sistema de imigração dos EUA.

Agora, na campanha de 2020, os dois candidatos têm ideias mais concretas sobre imigração, garantindo apoiar um novo projeto abrangente que contemple milhões de indocumentados.