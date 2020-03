Governo Federal vai implementar Programa de coleta de DNA para imigrantes detidos

A publicação desta segunda-feira da regra final, no Registro Federal (Diário Oficial dos EUA), finalmente põe em movimento o que havia sido um programa piloto com o qual coleta amostras de DNA de imigrantes sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) e do Escritório de Alfândega e controle de fronteira (CBP). A medida, alertaram as organizações, colocará em risco a privacidade dos estrangeiros detidos.



A regra está de acordo com uma lei de 2005 durante o governo George W. Bush, conhecida como DNA Fingerprint Act. Até agora, a lei continha isenções para proteger os imigrantes.



A medida tem como alvo principal os detidos na fronteira mexicana, para que o FBI amplie um banco de dados com amostras de DNA coletados.

"A regra ajuda as agências federais a implementar aspectos de longa data de nossas leis de imigração aprovadas por maiorias bipartidárias no Congresso", disse o vice-procurador-geral dos EUA, Jeffrey Rosen, em comunicado.



Segundo a lei, ele tem "autoridade exclusiva" para escrever regulamentos que autorizam e exigem que qualquer agência federal colete amostras de DNA de indivíduos que foram presos, acusados, condenados ou de pessoas que não são cidadãs dos Estados Unidos e que foram detidas sob a autoridade do país.



A regra visa apenas às pessoas presas com acusações criminais federais e não inclui imigrantes detidos, como requerentes de asilo que aguardam em centros de detenção do ICE até que um juiz de imigração decida seus casos.

Coletar as amostras de DNA e levá-las a um banco de dados do FBI foi listado por organizações como a American Civil Liberties Union (ACLU) como "preocupante pela privacidade e pelas liberdades civis".



"Falta justificativa, especialmente quando o DHS já está usando métodos de identificação menos instrutivos, como impressões digitais", disse a organização, quando este plano foi lançado. Os ativistas também enfatizaram que a coleta de material genético terá implicações para as famílias dos detidos, que podem ser cidadãos dos EUA.