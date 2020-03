Em encontro com Trump, nos EUA, Bolsonaro faz acordo militar, ouve elogios, mas não ganha promessa sobre tarifas de produtos brasileiros

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou Jair Bolsonaro durante jantar na Flórida, neste sábado, mas evitou responder se pretende impor novas taxas a produtos do Brasil. Na bagagem, o governo brasileiro levará um acordo militar que promete gerar recursos para os cofres públicos.



"Ele [Bolsonaro] está fazendo um ótimo trabalho. O Brasil o ama e os EUA o amam. Nós temos uma ótima relação e sempre ajudamos o Brasil, provavelmente a relação está muito mais forte do que nunca", disse Trump ao lado do brasileiro.



Quando perguntado por jornalistas sobre uma eventual imposição de novas tarifas a produtos do Brasil, como aço e alumínio diante da desvalorização acentuada do real, Trump afirmou: "Eu não faço promessas".



Em dezembro, os EUA chegaram a anunciar a imposição de tarifas sobre aço e alumínio produzidos pelo Brasil. Na ocasião, Trump acusou os brasileiros de desvalorizarem propositalmente a sua moeda. As medidas, no entanto, acabaram sendo revogadas pouco depois, mas inicialmente provocaram um abalo na aproximação com os americanos promovida incondicionalmente por Bolsonaro.



O presidente brasileiro aproveitou o momento para apontar o que considera um dos trunfos no relacionamento com Trump: o fato de os dois serem presidentes de direita. "Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra pra mim e para o meu país. Eu tenho certeza que num futuro próximo é muito bom contar com um relacionamento de direita", disse.



O jantar foi aberto para jornalistas, mas Bolsonaro determinou a exclusão do jornal Folha de S.Paulo do evento. No Twitter, ele chegou a publicar, aparentemente de forma irônica, a reprodução de uma notícia do jornal que apontava a exclusão.



Esta é a quarta viagem oficial de Bolsonaro aos EUA. Na pauta, estão temas como medidas relativas à crise na Venezuela, além do acordo militar com os americanos.