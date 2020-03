Tite convoca Seleção para os primeiros jogos pelas eliminatórias para a Copa de 2022

O técnico Tite realizou a primeira convocação de 2020 para a seleção brasileira. O treinador anunciou os jogadores que defenderão a amarelinha contra Bolívia e Peru, nos dias 27 e 31 de março, respectivamente. Os duelos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, no Qatar.



As grandes atrações na convocação foram as presenças dos flamenguistas Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol, depois de um excelente 2019 e um ótimo início de temporada.



Quem também pinta como novidade entre os convocados é o meia Bruno Guimarães. O volante, que se destacou pelo Athletico-PR em 2019, foi bem em seus primeiros jogos pelo Lyon, da França, foi lembrado por Tite. Esta é a primeira convocação do jogador pela Seleção principal.