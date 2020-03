Suprema Corte decide que, quem usar ‘social’ falso para conseguir emprego, poderá ser processado pelos Estados

Em uma decisão apertada, os cinco magistrados conservadores da Suprema Corte determinaram que os estados podem desempenhar um papel mais ativo na área de aplicação da lei de imigração e processar estrangeiros que usam documentos falsos ou números de seguro social que não lhes pertence, em busca de um emprego.



A decisão anula a determinação da corte de Kansas, que no ano passado impediu a condenação contra três funcionários de restaurantes acusados de terem cometido este tipo de crime, concluindo que a lei federal de imigração impede os estados de realizar o procedimento judicial.



A decisão anunciada nesta terça-feira constitui uma nova vitória para o governo Trump, na Suprema Corte. Em 27 de janeiro, o mesmo tribunal, também com o apoio dos 5 juízes conservadores, decidiu que o Departamento de Segurança Interna (DHS) pode impor uma nova regra de cobrança pública que restringe direitos imigratórios, incluindo a residência permanente (green card), a quem utilizar benefícios federais.



O caso analisado pelo tribunal envolveu os imigrantes Ramiro García, Donaldo Morales e Guadalupe Ochoa, que usaram os números do social de outras pessoas para conseguir trabalho no Condado de Johnson, perto de Kansas City, no estado do Missouri.



Os advogados que defenderam os imigrantes alegaram que o haviam feito exatamente para que seus empregadores pudessem preencher o Formulário I-9, uma exigência que o Escritório de Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS) exige para certificar que o estrangeiro tenha permissão para trabalhar legalmente, nos Estados Unidos.



Advogados especialistas na área alertaram que a decisão da Suprema Corte causará abuso, porque a partir de agora haverá várias maneiras diferentes de interpretar, se houve abuso ou um crime, de fato, no uso de um social falso para conseguir um emprego.