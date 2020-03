Estados processam administração Trump por fundos para a construção de muro na fronteira

Uma coalizão de 19 estados está processando o governo Donald Trump por desviar US$ 3,8 bilhões em fundos do Pentágono para o muro na fronteira com o México. Em seu argumento, o grupo afirma que a medida é inconstitucional e também ignora a possibilidade de causar danos ao meio ambiente.



Califórnia, Colorado, Connecticut, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, Massachusttes, Virgínia e Michigan indicam em seu processo que o presidente Donald Trump desrespeitou a separação de poderes, agindo contrariamente à legislação do congresso, redirecionando bilhões de dólares que o poder público havia aprovado para o Departamento de Defesa, e não para o muro na fronteira.



O processo também indica que o governo não avaliou suficientemente o impacto na natureza, o que viola a Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA).



"O presidente Trump está arriscando a segurança de todos os americanos ao desviar dólares dos contribuintes para nossas forças armadas, para financiar as mesmas promessas da campanha xenofóbica nos últimos quatro anos", disse a advogada-geral de Nova York Letitia James, um dos 19 procuradores-gerais que estão processando a Casa Branca.



No processo, o procurador-geral de Nova Jersey afirma que o estado pode ser afetado "pela possível perda de equipamentos para sua Guarda Nacional", que tem mais de 8 mil soldados e emprega 1.500 pessoas em período integral e opera 365 instalações no estado.



Em meados de fevereiro, a União Americana das Liberdades Civis (ACLU) anunciou uma iniciativa legal semelhante ao anunciar que bloqueará judicialmente o novo pedido de fundos para o muro feito pelo presidente Trump.



A ação dos 19 estados afirma que o governo federal viola a doutrina da separação de poderes; viola a cláusula de envio; a cláusula de apropriação e excede a autoridade do Congresso, entre outros.