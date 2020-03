Corte Máxima americana abre agenda para batalhas jurídicas, neste ano; decisão sobre ‘DACA’ está incluída

Nesta terça-feira, a Suprema Corte abriu a janela de onde serão conhecidas as principais decisões sobre as longas e complexas batalhas judiciais, incluindo a Ação Diferida de 2012 (DACA). Estima-se que, até o fim do verão, o tribunal dará um parecer final para o programa criado na administração de Barack Obama.



Os beneficiários aguardam ansiosamente uma decisão favorável, mas ao mesmo tempo se preparam para uma decisão adversa, o que daria ao governo federal uma luz verde para deportá-los.



"Nosso grande medo é que haja uma decisão contra o DACA", diz Luis Aguilar, beneficiário do programa de Maryland e ativista.



“Temos um tribunal conservador. E a própria juíza Sonia Sotomayor disse que esse tribunal se alinhou com tudo o que o presidente Trump deseja”, acrescentou.



Em fevereiro, Sotomayor culpou os juízes do mais alto tribunal de justiça do país por interceder nos casos em favor do presidente.



O comentário da magistrada veio imediatamente após a decisão do tribunal sobre o novo regulamento de cobrança pública que entrou em vigor no dia 24 de fevereiro. A regra restringe todos os benefícios migratórios, incluindo residência legal permanente, para quem utiliza benefícios federais, como: vale-alimentação, auxílio-moradia, entre outros...



“Há medo de que haja uma decisão contra e continuemos em uma situação complicada. Mas isso não significa que não estamos preparados para continuar lutando”, declarou o imigrante ativista.