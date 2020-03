Mais quatro pessoas morrem por Coronavírus, nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos reportaram nesta segunda-feira, 2, mais quatro mortes provocadas pelo coronavírus Sars-CoV-2 no país, elevando o total de óbitos no país para seis. Todas as pessoas faleceram no estado de Washington, na costa oeste.



O dado oficial é que há 96 casos confirmados em solo americano, segundo o jornal americano The New York Times, mas uma análise genética do vírus em Washington sugeriu que a doença poderia ter se espalhado pela população desde meados de janeiro – seis semanas antes da detecção do primeiro caso, em 27 de fevereiro.



Um surto do coronavírus em um lar de idosos perto de Seattle foi relacionado a quatro mortes. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a quinta vítima fatal era um homem de 50 anos, e não há detalhes sobre a sexta. Autoridades do estado de Washington planejam estabelecer centros de isolamento para pessoas infectadas.



O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, apesar de “não haver dúvida” de que mais casos serão identificados, não há necessidade para pânico.