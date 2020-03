Eleições americanas: o que é a Super Terça e por que ela é tão importante?

Nesta terça-feira, ocorre um dos dias mais tradicionais e importantes das eleições americanas, a chamada Super Terça. Apesar de já terem ocorrido primárias em quatro estados, desde o início os pré-candidatos concentraram seus esforços para este dia, que irá definir os futuros de cada campanha.



O evento ocorre tanto do lado democrata quanto do republicano, mas, como o atual presidente Donald Trump praticamente não tem nenhum desafiante dentro do seu partido e deve ser indicado para reeleição, as atenções se voltam apenas para a disputa democrata.



Em 2020, a corrida eleitoral está bastante fragmentada e, mesmo após as primárias de Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, ainda restam cinco pré-candidatos democratas, incluindo o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que até agora não participou das votações.



O que é a Super Terça?



Este é um dia já tradicional no calendário eleitoral dos Estados Unidos, quando ocorre uma grande concentração de estados votando nas primárias no mesmo dia. Primárias é o nome que se dá à eleição interna de cada partido para definir qual será o seu único candidato na eleição geral de novembro.



Os 14 estados em que haverá votação são: Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia.



Além disso, o território da Samoa Americana e os eleitores fora do país também irão às urnas.



Por que a Super Terça é importante?



Diversos fatores tornam este o dia mais importante das primárias. O primeiro é a quantidade de estados que estarão em votação, incluindo Califórnia e Texas, os dois maiores do país e com os maiores números de delegados, 494 e 261, respectivamente.



Por falar em delegados, apenas neste dia serão 1.357 em disputa, de um total de 4.750 em toda primária. Considerando que apenas 5% dos delegados já foram definidos, cerca de um terço dos delegados restantes serão definidos na terça, sendo que, para ser escolhido, um pré-candidato precisa conseguir 1.991 delegados.



No processo eleitoral americano, os eleitores de cada estado (ainda votem em candidatos específicos) elegem os chamados delegados no Colégio Eleitoral. São estes os responsáveis pela escolha final do candidato, quando apenas chancelam a escolha dos eleitores na Convenção do partido, que acontece em julho. Quanto maior o estado, mais delegados ele possui.