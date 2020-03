Serviço de Imigração abre período para contratação de trabalhadores estrangeiros

O governo federal abriu a janela para o período inicial de registro de candidatos para o visto H-1B, no ano fiscal de 2021. Ao todo, serão 85 mil permissões destinadas a trabalhadores estrangeiros. O novo processo, anunciado pelo Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS), introduzirá um mecanismo de seleção baseado no mérito.



A agência federal disse que o período de registro inicial para o visto H-1B vai até o próximo dia 20. O ano fiscal dos EUA começa em 1º de outubro e termina em 30 de setembro do ano seguinte.



Da cota alocada pelo Congresso, 20 mil são utilizados por graduados profissionais com mestrado em uma universidade americana.



O novo sistema implementado pelo USCIS, sob a proteção da política de migração de tolerância zero, atribuirá um número de confirmação a cada registro enviado nos próximos 20 dias até que a cota de 66 mil vistos seja concluída.



Este tipo de visto é usado principalmente por trabalhadores da indústria de alta tecnologia e destina-se a profissionais estrangeiros com diploma universitário que realizam trabalhos especializados que exigem conhecimento teórico ou técnico.



A lista de profissionais inclui cientistas, engenheiros, jornalistas, programadores de computador, entre outros.