Joe Biden conquista a primeira vitória nas prévias do Partido Democrata

Depois de resultados decepcionantes nas primeiras primárias do Partido Democrata, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden se recolocou como um dos principais postulantes à indicação da legenda para as eleições à Casa Branca com uma vitória na prévia da Carolina do Sul, no sábado 29.



O estado é um dos redutos políticos de Biden, que contou com o apoio do eleitorado negro para construir o triunfo.



Biden teve 48,4% dos votos, contra 19,9% de Bernie Sanders, que ainda lidera a contagem geral das primárias. Com o resultado, Biden conquistou 39 dos 54 delegados em disputa. Bernie ficou com os outros 15. O vencedor das prévias do Partido Democrata vai enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.



“Nós estamos muito vivos”, comemorou Biden em discurso na cidade de Columbia, na noite de sábado. “Alguns dias atrás, a imprensa e os especialistas declararam esta candidatura morta. Agora, graças a todos vocês – o coração do Partido Democrata –, nós ganhamos e ganhamos bem.”