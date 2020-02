Suprema Corte analisa cláusula de lei que pode punir quem presta assistência a imigrantes indocumentados

A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu, nesta terça-feira os argumentos orais de advogados defensores e contrários de uma cláusula da Lei de Imigração (INA), suspensa em 2018, que pune aqueles que prestam ajuda ou assistência a estrangeiros sem documentos para virem e/ou permanecerem no país ilegalmente.



"Será muito difícil implementá-lo se o mais alto tribunal de justiça decidir reativar a cláusula", disse Alex Galvez, advogado de imigração que atua em Los Angeles, na Califórnia. “Porque deve-se determinar como será aplicada, quando uma pessoa conscientemente estiver ajudando ou pretendendo ajudar um estrangeiro não documentado a vir para os Estados Unidos. Isso seria muito difícil e confuso”, afirmou ele.



Em dezembro de 2018, um painel de juízes do Tribunal de Apelações do 9º Circuito anulou a cláusula que punia uma ampla gama de declarações relacionadas à imigração sem documentos.



Os juízes revogaram uma sentença proferida em 2010 contra uma cidadã americana, que foi considerada culpada de fraude depois que os promotores disseram que ela havia dito falsamente aos imigrantes que eles poderiam obter residência permanente sob um programa que ela sabia ter expirado.



A decisão estabeleceu que incentivar ou induzir uma pessoa sem documentos a permanecer nos Estados Unidos não poderia ser usado como argumento para criminalizar uma pessoa e indicou que a disposição afetava a Primeira Emenda da Constituição, criminalizando uma liberdade de expressão.



A cláusula foi incluída na Seção 8 do Código dos Estados Unidos, que estabelece multas e sentenças de prisão severas para os culpados de projetar um plano ou dispositivo para fraudar, obter dinheiro, propriedade por meio de reivindicações, representações ou promessas falsas e fraudulentas.



A lei tornava um crime grave para as pessoas encorajar um imigrante a entrar ou viver nos Estados Unidos, se soubessem com antecedência que o indivíduo que recebia o conselho o fazia ilegalmente.



O governo recorreu no ano passado da decisão do Tribunal de Apelações. Ele pediu à Suprema Corte que reveja a sentença para ativar a seção questionada e punir as pessoas, como diz a cláusula suspensa.



Em seus argumentos, o Departamento de Justiça alegou que a lei federal criminaliza a habitação, o transporte e a ocultação de não-cidadãos indocumentados, além de sancionar ajuda, incitação e conspiração para cometer tais crimes.