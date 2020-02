Homem se faz passar por agente do ‘ICE’ para libertar amigo da prisão, mas plano acaba fracassando

Seja para defraudar ou assustar os indocumentados, várias pessoas fingiram ser agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos últimos anos. Um caso peculiar ocorreu no Kansas, onde um homem chegou a uma prisão local alegando ser um oficial federal. Seu plano fracassado tentou libertar um amigo sem documentos, que foi preso por usar a identidade de um cidadão americano.



O falso agente do ICE, Andrew J. Pleviak, de 42 anos, foi condenado nesta semana a nove meses de prisão. Ele chegou a trabalhar para a agência, mas já havia se desligado antes de forjar a libertação do amigo.



O imigrante preso, Tapia Alfaro, conheceu Pleviak quando ele trabalhava em sua casa, no Kansas. Ele acabou detido porque obteve uma carteira de motorista usando a certidão de nascimento e o número do Seguro Social de um porto-riquenho.



Um mês depois, o falso agente começou a fazer seu plano. Naquele dia, ele telefonou para o centro de detenção, posando como Doug Thompson, supervisor do ICE numa cidade local, e alegando que o detento era um informante que trabalhava para a agência.



O pedido pareceu estranho ao agente que imediatamente entrou em contato com o escritório local do ICE, onde confirmou que o suposto supervisor Thompson não passava de um impostor. Depois de analisar o áudio da ligação, descobriram que se tratava do ex-agente federal.