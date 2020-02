Surto de coronavírus está em “ponto decisivo”, diz diretor-geral da OMS

O surto do nova coronavírus atingiu um "ponto decisivo", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta quinta-feira, pedindo aos países que redobrem os esforços para conter a disseminação de maneira eficaz.



"Este vírus tem potencial pandêmico", disse Tedros em entrevista coletiva. "Não é hora de temer. É hora de tomar medidas para prevenir infecções e salvar vidas agora".



Autoridades da OMS disseram na mesma entrevista que estão trabalhando em estreita colaboração com os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e que não acreditam que será tomada qualquer decisão em breve sobre o futuro do evento marcado para julho.