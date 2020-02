Governo Trump cria unidade para tirar cidadania de quem a obteve ilegalmente ou cometeu crimes graves

O Departamento de Justiça anunciou nesta quarta-feira uma nova unidade para lidar com a desnaturalização de indivíduos que obtiveram cidadania ilegalmente e outros criminosos.



A nova seção dedicada à "investigação e revogação da naturalização" de indivíduos que garantiram a naturalização ilegal ou cometeram outros crimes graves estará sob o Gabinete de Litígios de Imigração da Divisão Civil.



"Essa medida ressalta o compromisso do Departamento de levar justiça a terroristas, criminosos de guerra, criminosos sexuais e outros fraudadores que obtiveram a cidadania ilegalmente", disse o DOJ em comunicado anunciando a nova unidade.



"Quando um terrorista ou criminoso sexual se torna um cidadão dos EUA sob falsos pretextos, é uma afronta ao nosso sistema - e é especialmente ofensivo para quem é vítima desses criminosos", disse a promotora geral Jody Hunt.



Os cidadãos dos EUA podem perder a naturalização por uma variedade de razões, incluindo a afiliação a uma organização terrorista ou a um partido totalitário como o Partido Comunista, e mais: se for descoberto que a pessoa não era elegível para a naturalização a priori. O governo também pode revogar a cidadania por mentir sobre a sua identidade ou "engano deliberado por parte da pessoa" em relação a outras informações relevantes, como seu emprego.



Em 2018, o ex-diretor de serviços de cidadania e imigração, L. Francis Cissna, disse que sua agência estava contratando dezenas de advogados e agentes de imigração para investigar casos de pessoas que foram indiciadas por deportação, mas depois usaram identidades falsas para obter cidadania americana.



Os EUA começaram a examinar casos de naturalização potencialmente fraudulentos há cerca de uma década, quando um oficial da fronteira descobriu 200 pessoas que haviam sido ordenadas anteriormente deportadas, mas conseguiram obter o benefício com identidades falsas.