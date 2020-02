Juízes de Massachusetts criticam ‘ICE’ duramente por conduta contra imigrantes no Estado

Dois dos principais juízes de Massachusetts estão detonando o “ICE” por capturar e deportar imigrantes indocumentados, enquanto os processos judiciais locais ainda estão pendentes, na mais recente escalada de tensões entre autoridades federais de imigração e as do estado.



"É uma afronta à justiça", escreveu Ralph Gants, presidente da Suprema Corte estadual, e a juíza Paula Carey, em uma carta enviada ao diretor do órgão, Todd Lyons, na última semana.



Os juízes citaram um novo caso no qual agentes de imigração intervieram e deportaram um imigrante ilegal antes de encerrar seus processos criminais, e afirmaram que o ICE não fez nenhum comunicado aos tribunais.



"Reiteramos o nosso pedido de confirmação por escrito de que o ICE cessará sua prática de remover réus criminais estaduais pendentes de julgamento sem aviso prévio ao tribunal e ao promotor público relevante", afirma a carta.

O caso em questão é o de Anibal Maldonado, que foi acusado de tráfico de drogas, e o ICE o pegou em um prédio do tribunal após uma audiência em dezembro.



Os tribunais também anexaram uma carta anterior a partir de outubro, quando os juízes contestaram o que totalizaram, em até 15 casos de deportação, sem serem resolvidos completamente.



O porta-voz da agência em Boston, John Mohan, disse em comunicado: "O ICE responde rotineiramente à correspondência oficial por meio de canais oficiais e abordará o assunto com as autoridades estaduais apropriadas".

A aplicação da lei tornou-se cada vez mais politizada desde que Donald Trump assumiu a presidência. Ele pressionou para reprimir a imigração ilegal e impor limites adicionais à imigração legal.



As cidades liberais, incluindo Boston, têm políticas do tipo “santuário” que restringem a cooperação com as autoridades federais de imigração, enquanto uma decisão do Supremo Tribunal do estado proíbe que prisões sejam feitas pelo ICE, nas cortes, caso haja pendências judiciais.