Viúva de Kobe Bryant entra com ação contra empresa de helicóptero, que causou a morte do ex-jogador da NBA

Vanessa Bryant avançou com uma ação por homicídio involuntário contra a empresa que operava o helicóptero que caiu, causando a morte do seu marido, Kobe Bryant, da filha Gianna e de outras sete pessoas.



A queixa foi apresentada pelos advogados da viúva no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles contra a Island Express Helicopters e a Island Express Holding Corp., argumentando que o piloto Ara Zobayan, que também morreu no acidente, foi "negligente".



A queixa salienta que no dia do acidente o piloto viajava a 180 milhas por hora num denso nevoeiro pouco antes de cair.



"Kobe Bryant morreu como resultado direto da conduta negligente de Zobayan pelo qual o réu Island Express Helicopters é indiretamente responsável", alerta o processo.



De acordo com os registos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, em 2015 Zobayan violou as regras federais ao sobrevoar o espaço aéreo perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles, contra as ordens do controle de tráfego aéreo.



A ação judicial deu entrada no mesmo dia em que o Staples Centre recebeu uma última homenagem a Kobe Bryant e à filha Gianna, que juntou cerca de 20 mil pessoas e inúmeras estrelas da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA).



O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu em 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas.