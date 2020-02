Maior empresa de ônibus dos EUA avisa que não permitirá entrada de agentes de imigração em seus veículos

A Greyhound, a maior empresa de ônibus dos Estados Unidos, anunciou na última sexta-feira, que deixará de permitir que agentes da Patrulha da Fronteira embarquem em seus ônibus para verificações de rotina de imigração.



A empresa fez o anúncio uma semana depois que a Associated Press publicou um memorando vazado pelo próprio órgão federal, confirmando que os agentes não podem embarcar em ônibus particulares sem o consentimento da empresa. A Greyhound havia insistido que, embora não gostasse de inspeções de imigração, ela não tinha escolha a não ser permitir devido a uma suposta imposição da lei.



A empresa informou que notificaria o Departamento de Segurança Interna de que não concorda com buscas irracionais em seus ônibus ou em áreas terminais que não são abertas ao público em geral. Acrescentou que daria aos funcionários das rodoviárias treinamentos atualizados sobre a nova política.



A Greyhound foi pressionada pela União Americana das Liberdades Civis, pelos defensores dos direitos dos imigrantes e pelo procurador-geral do Estado de Washington, Bob Ferguson, a deixar de permitir revisões em seus ônibus em uma faixa de 160 quilômetros (100 milhas) da fronteira internacional ou da costa.



Eles alegam que a prática é intimidadora e discriminatória e que se tornou mais comum sob a presidência de Donald Trump. Prisões feitas por agentes da Patrulha de Fronteira filmadas por outros passageiros geraram críticas, e a Greyhound enfrenta uma ação na Califórnia alegando que supostamente violou as leis de proteção ao consumidor ao facilitar estes ataques.



Outras empresas de ônibus deixaram claro que não concordam com os agentes que embarcam em seus veículos.