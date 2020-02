Legisladores aprovam projeto que descriminaliza poligamia em Estado Americano

O Senado de Utah aprovou por unanimidade, nesta semana, um projeto de lei para descriminalizar a poligamia consentida entre adultos. A medida reduz as penalidades para a prática que tem profundas religiosas no estado, que abriga a sede da Igreja Mórmon.



O projeto de lei propõe tratar a poligamia como um delito de pequena ordem, comparado a uma multa de trânsito. De acordo com a lei atual, a prática da poligamia em Utah — que tipicamente envolve um homem que mora e pretende se casar com mais de uma esposa — é tratada como um crime de terceiro grau, que pode ser punido com até cinco anos na prisão.



A medida foi aprovada por 29 votos a favor e 0 contra pelo Senado, com pouca discussão sobre suas consequências antes da votação. Agora, o projeto deve seguir para a Câmara dos Deputados do estado, onde pode encontrar mais resistência.



Se o novo projeto aprovado no Senado se tornar uma lei, as punições para casamentos plurais serão limitadas a multas de até 750 dólares e serviços comunitários. Nenhuma pena de prisão será imposta.



No entanto, a bigamia fraudulenta — na qual um indivíduo obtém licença para se casar com mais de um cônjuge sem seu conhecimento, ou procura se casar com alguém menor de idade sem o seu consentimento — permanece um crime.



Foto: Sede mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Salt Lake City, Utah George Frey/AFP